Hatay’da orman yangını (2)

30 HEKTARLIK ALANA YAYILDI

Amanos dağları, Bakras Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda öğle saatlerinde başyalan yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen halen kontrol altına alınamadı. Arazının dik olması ve rüzgarın güçlü esmesinin, söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi. Başlangıçta 15 hektarlık alanda etkili olan yangın, yaklaşık 30 hektarlık alana yayıldığı bildirildi. Ekipler, 6 helikopter, iki amfibik uçak, 42 arazöz ve iki dozer ile yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

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