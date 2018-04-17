Hatay Valiliği: Amanoslardaki PKK yapılanmasına büyük darbe vuruldu

HATAY Valiliği, son 5 ayda terör örgütü PKK'nın Amanoslar yapılanmasına büyük darbe vurulduğunu açıkladı.

Hatay Valiliği, 20 Kasım 2017-16 Nisan 2018 tarihleri arasında Amanos dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yaklaşık 5 aylık zaman diliminde etkisiz hale getirilen 29 terörist arasında kırmızı, mavi, turuncu ve gri listelerde yer alan örgütün sözde önemli isimlerinin de bulunduğu belirtildi.

Hava destekli operasyonlarla son 21 günde 25 teröristin öldürüldüğüne değinilen açıklamada, şöyle denildi:

"Hatay ili Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak 20 Kasım 2017- 16 Nisan 2018 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando birlikleri, güvenlik korucularının katılımı ve yakın hava destekli gerçekleştirilen planlı operasyonlarla, aralarında lider kadrodan teröristlerin de ölü olarak ele geçirilmesiyle Amanoslar'daki terör yapılanmasına büyük darbe vurulmuştur. 16 Nisan 2018 günü saat 20.25 sıralarında ilimiz Payas ilçesi ile Hassa ilçesi ara hattında tespit edilen iki teröristin bulunduğu alan hava desteği ile ateş altına alınmış ve iki terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Teröristlerin kimlik belirleme çalışmaları sürdürülmektedir. Hava Kuvvetleri’nin desteği ile yapılan dünkü operasyon ile birlikte; 20 Kasım 2017 tarihinde Hassa ilçesinde, 26 Mart 2018 tarihinde Arsuz ilçesinde, 31 Mart 2018 tarihinde Osmaniye ilinde, 06 Nisan 2018 Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar ile İçişleri Bakanlığı tarafından aranalar kategorisinde ‘Kırmızı Liste’de yer alan sözde Amanoslar Genel Saha Sorumlusu ‘Wedat-Amed’ kod adlı Seyithan Sinet, ‘Mavi Liste’de yer alan 'Ferhat Cinda' kod adlı Necmettin Kutum, ‘Turuncu Liste’de yer alan ‘Rızgar Amanos’ kod adlı Ahmet Uçar, ‘Gri Liste’de yer alan ‘Ahmet Redur’ kod adlı M. Emin Arı, ‘Gri Liste’de yer alan ‘Demhat’ kod adlı İsmail Özdemir ve yine ‘Gri Liste’de yer alan ‘Delil Teman’ kod adlı Yusuf Buldağ’ın da aralarında bulunduğu toplam 29 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir."

TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden toplam 15 adet M-16 tüfek, 34 adet M-16 şarjörü, 10 Kaleşnikof tüfek, 22 Kaleşnikof şarjörü, 27 el bombası, 2 tabanca, 2 RPG roketatar ve mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank ve personel mühimmatı, 1 telsiz, 1 radyo, silahlara ait çok sayıda ve ebatta mühimmat ile 15 sırt çantası, çok miktarda gıda ve giyecek malzemesi ele geçirildiği belirtildi.