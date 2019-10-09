Hatay sınırına askeri sevkiyat

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), ()-TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar, Hatay'ın Hassa ilçesinden Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesine geçiş yaptı. Sınırdaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen konvoyda, askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komandolar olduğu gözlendi.