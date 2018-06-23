Hatay merkezli PKK operasyonu: 5 gözaltı

HATAY merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin yaptığı istihbari çalışmaların ardından Hatay merkezli Adana, Diyarbakır ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalaması için ise çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.