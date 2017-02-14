Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 13 eski askere gözaltı

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, meslekten ihraç edilen 13 asker gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hatay, Karaman, Uşak, Balıkesir, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Adıyaman, Ankara, Konya, Kahramanmaraş ve İzmir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla KHK ile meslekten ihraç edilen 1 üsteğmen, 1 teğmen, 8 astsubay ve 3 uzman çavuş gözaltına alındı. Zanlılar Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.