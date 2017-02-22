Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 26 kişi gözaltına alındı. Hatay, Kayseri, Osmaniye, Adana, İstanbul, İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslere, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda KHK ile meslekten ihraç edilen polis, asker, öğretmen ve öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu 26 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.