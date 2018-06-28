Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’nin İran petrolüne getirdiği ithalat yasağı petrolü yükseltti
Petrol fiyatları fırladı
İçişleri Bakanı Soylu: CHP İl başkanlarıyla ilgili talimat verdim
CHP İL başkanlarını protokole almayın...
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...

Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 20 muvazzaf askere gözaltı

HATAY merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 20 muvazzaf asker gözaltına alındı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma...

Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 20 muvazzaf askere gözaltı
HATAY merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Hatay merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında yüzbaşı ve binbaşının da bulunduğu 20 muvazzaf asker yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari 4 askerin arandığı belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325