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Hatay'ın Suriye sınırındaki özel güvenlik bölgesi uygulaması uzatıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Hatay'ın Suriye sınırında ilan edilen 'özel güvenlik bölgesi uygulaması' 16 Mayıs'a kadar uzatıldı. Hatay Valiliği'nden yapılan...

Hatay'ın Suriye sınırındaki özel güvenlik bölgesi uygulaması uzatıldı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Hatay'ın Suriye sınırında ilan edilen 'özel güvenlik bölgesi uygulaması' 16 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Hatay Valiliği'nden yapılan duyuruya göre, uygulama Suriye sınırındaki Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır mahalleleri ile askeri yasak bölgeleri kapsıyor. Açıklamada şöyle denildi:
"Uluslararası hak ve yükümlülüklerimiz ve meşru müdafaa kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve ülkemizin milli güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini ve teröristleri etkisiz hale getirmek üzere, 20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede Zeytin Dalı Harekâtı başlatılmıştır. Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatına karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesi gereğince, Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi Çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği Köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Karakolu bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği Köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı Köyü bölgesi arazi ve yolları ve Karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (Köyü arazi ve yolları)  Bölgelerinde, 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde (15) gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre, 2-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayım yapmaları ile her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır. Ancak, içinde bulunduğumuz dönemin tarım ürünlerinin bakım, beslenme ve mücadele dönemi olduğu göz önüne alınarak, Valiliğimizce ilan edilen ve Geçici Özel Güvenlik Bölgesi içinde kalan tarım arazilerinde, arazi sahiplerinin gübreleme ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için arazilerine girişlerine Kaymakamlıklarca sınır birlik komutanları ile koordineli bir şekilde izin verilecektir."

 

 

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