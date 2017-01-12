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Hatay'daki FETÖ/PDY operasyonunda tutuklananların sayısı 19'a çıktı

HATAY'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 19'u tutuklandı. Geçen hafta Hatay merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarla...

Hatay'daki FETÖ/PDY operasyonunda tutuklananların sayısı 19'a çıktı
HATAY'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 19'u tutuklandı.
Geçen hafta Hatay merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarla 69 kişi gözaltına alındı. Hatay'a getirilen şüphelilerden 16'sı işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Aralarında öğretmen, astsubay ve cezaevi infaz görevlilerinin de bulunduğu 16 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
Gözaltında olan 53 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden de 16'sı tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Böylece operasyonda tutuklanan şüpheli sayısı 19'u buldu.
 

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