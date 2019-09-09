Hatay'da zeytinlik yangını

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.



Zeytinlik alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına 17 arazöz ve 2 helikopter ile 50 görevli müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemeye göre yangında 50 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

