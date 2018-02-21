Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manavgat'a şehit ateşi düştü
Manavgat'a şehit ateşi düştü
 Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukatı Fidel Okan'ın yargılandığı dava
Gazeteci İsmail Küçükkaya mahkemede
FETÖ soruşturmasında 2 iş adamı tutuklandı
Ünlü 2 iş adamı FETÖ'den...
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı tahliye edildi
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı...

Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

HATAY, () - HATAY'da uyuşturucu satıcıları ve kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken, ülkeye yasa dışı yollardan giren 71 yabancı uyruklu göçmenin yakalandığı, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile...

Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

HATAY, () - HATAY'da uyuşturucu satıcıları ve kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken, ülkeye yasa dışı yollardan giren 71 yabancı uyruklu göçmenin yakalandığı, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile 1 kilo 545 gram kubar esrarın ele geçirildiği bildirildi. 
Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen kişilere yönelik Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından çeşitli tarihlerde operasyonlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, jandarmanın yaptığı operasyonlarda 2 bin 43 paket kaçak sigara, 1 kilo 545 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği ve yasadışı yollarla ülkeye giren 71 yabancı uyruklu göçmenin yakalandığı ifade edildi. Ayrıca aynı soruşturma kapsamında Yayladağı ve Antakya İlçelerinde 19 Şubat günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 12 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, 1 adet el telsizi ve 7 bin 800 TL paranın ele geçirildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8'i Suriye uyruklu, 13 kişinin sorgusunun ise devam ettiği belirtildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314