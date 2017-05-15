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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 7 Suriyeliye gözaltı

Ramazan ÇELİK/ HATAY, ()-HATAY İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 53 bin 697 uyuşturucu captagon hap ele geçirilirken, olayla ilgili 7 Suriyeli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki...

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 7 Suriyeliye gözaltı

Ramazan ÇELİK/ HATAY, ()-HATAY İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 53 bin 697 uyuşturucu captagon hap ele geçirilirken, olayla ilgili 7 Suriyeli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Altınözü, Antakya ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Aramalarda toplam 53 bin 697 captagon uyuşturucu hap, 80 gram esrar, 1 uyuşturucu madde içme aparatı, 7 cep telefonu ve sim kart ele geçirilirken, olayla ilgili 7 Suriyeli gözaltına alındı. 1 Suriyeli'nin de arandığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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