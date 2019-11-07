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Hatay'da suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı
HATAY'da polisin suç örgütü operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık...
GÜVENLİK 07.11.2019, 13:08
HATAY'da polisin suç örgütü operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütüne operasyon düzenledi. 'Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştıkları iddiasıyla polis ekipleri, belirlediği adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.
CEPHANELİĞİ ARATMADI
Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca ve 5 adet şarjör, 328 tabanca fişeği, 8 otomotik pompalı tüfek, 81 tüfek fişeği, 2 komando bıçağı, kılıç, 78 bin 750 TL'lik 14 ayrı senet, 1 çek, 250 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 1 harddisk, 10 cep telefonu ve sim kart, 4 hafıza kartı ele geçirildi. 3 firari şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütüne operasyon düzenledi. 'Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştıkları iddiasıyla polis ekipleri, belirlediği adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.
CEPHANELİĞİ ARATMADI
Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca ve 5 adet şarjör, 328 tabanca fişeği, 8 otomotik pompalı tüfek, 81 tüfek fişeği, 2 komando bıçağı, kılıç, 78 bin 750 TL'lik 14 ayrı senet, 1 çek, 250 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 1 harddisk, 10 cep telefonu ve sim kart, 4 hafıza kartı ele geçirildi. 3 firari şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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