Hatay'da sahte paraya 12 gözaltı

HATAY merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.Piyasaya çok miktarda sahte ABD doları ve TL sürüleceği istihbaratını alan Hatay Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ismini belirlediği kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. 7 ay süren takip sonrası Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay ve Adana’da operasyon için düğmeye basıldı. Şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonlarda şüpheli 14 kişiden 12’si gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise piyasa sürülmek üzere hazır bekletilen 12 bin 700 sahte ABD doları, çok miktarda sahte Türk Lirası, 200 gram esrar, 150 gram esrar tohumu ve 1 pombalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

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