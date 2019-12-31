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Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı
HATAY'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınana Suriyeli A.K.A.'nın terör örgütü PKK'nın bombacısı olduğu ortaya çıktı. Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 31.12.2019, 15:38
HATAY'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınana Suriyeli A.K.A.'nın terör örgütü PKK'nın bombacısı olduğu ortaya çıktı.
Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Suriye sınırında göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Parmak izi incelemesi yapılan şüphelilerden A.K.A. hakkında İzmir'de 'silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli hakkındaki soruşturma sürdürülürken A.K.A.'nın İzmir'e gönderileceği kaydedildi.
Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Suriye sınırında göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Parmak izi incelemesi yapılan şüphelilerden A.K.A. hakkında İzmir'de 'silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli hakkındaki soruşturma sürdürülürken A.K.A.'nın İzmir'e gönderileceği kaydedildi.
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