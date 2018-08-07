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Hatay'da 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı

HATAY'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırında bulunan bazı alanlardaki özel güvenlik bölgesi uygulaması 15 gün daha uzatıldı. Hatay Valiliği tarafından özel güvenlik bölgesinde yaşayan vatandaşlar haricinde, alana...

Hatay'da 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı
HATAY'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırında bulunan bazı alanlardaki özel güvenlik bölgesi uygulaması 15 gün daha uzatıldı.
Hatay Valiliği tarafından özel güvenlik bölgesinde yaşayan vatandaşlar haricinde, alana her türlü araç ve insan girişinin kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı belirtilerek ayrıca bu bölgelerde basın mensuplarının görüntü almalarının, röportaj ve yayın yapmalarının da kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı bildirildi. Açıklamada  şöyle denildi:
"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından Hatay hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Karakolu bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği Köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı köyü bölgesi arazi ve yolları ve karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez köyü arazi ve yollarının yanı sıra Bakanlar Kurulu kararıyla Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilen ve 15 Haziran'da süresi dolan, Teknecik-Denizgören, Kayapınar-Tekneceki, Çamlıtepe-Uyğun, Dağardı, Topraktutan-Pulluyazı, Belengöz, Görentaş-Güveççi, Kılıçtutan, Şanlı, Karbeyaz, Şehit Üsteğmen M. Alim, Şehit Üsteğmen Ali Demirbüken, Yeşilce, Şehit Çavuş M. Özeker, Şehit Er Gökhan Çakır, Cilvegözü, Bükülmez 1 ve 2, Karakaya, Güntepe 1 ve 2, Ufuk, Halepli, Bayraktar 1 ve 2, Zafer Toka, Yağmur-Akbaba- Gökhan- Erol Çavuş, Sakız 1 ve 2 hudut karakolları bölgelerinin yarın saat 08.00'den başlayıp 22 Ağustos Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

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