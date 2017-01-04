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Hatay'da Özel Güvenlik Bölgesi ilanının süresi uzatıldı

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'da PKK'lı teröristlerin barınma merkezleri arasında olduğu değerlendirilen bazı bölgelerde süren operasyonlar nedeniyle, 22 Aralık'ta başlatılan 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilanı, 20 Ocak'a kadar uzatıldı. Hatay...

Hatay'da Özel Güvenlik Bölgesi ilanının süresi uzatıldı

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'da PKK'lı teröristlerin barınma merkezleri arasında olduğu değerlendirilen bazı bölgelerde süren operasyonlar nedeniyle, 22 Aralık'ta başlatılan 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilanı, 20 Ocak'a kadar uzatıldı.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada terör örgütü PKK'nın Amanos yapılanmasına çeşitli operasyonlar yapılacağı kaydedildi. Yapılan açıklama şöyle:
"Önümüzdeki dönemde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel terör olaylarının önlenmesi, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması maksadıyla Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa İlçeleri mülki sınırları içinde kalan Amanoslar kırsalındaki bazı bölgelerde 22 Aralık gününden itibaren 5 Ocak günü dahil olmak üzere 15 gün süreyle Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından belirtilen süre içerisinde bu alanlara girmemeleri önemle rica olunur."

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