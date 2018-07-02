Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk aranıyor

Ufuk AKTUĞ- Kasım NARCI/HASSA (Hatay), () - HATAY'ın Hassa ilçesinde, dün amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı (6) arama çalışmaları sürdürülüyor. İkizi olduğu...

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk aranıyor

Ufuk AKTUĞ- Kasım NARCI/HASSA (Hatay), () - HATAY'ın Hassa ilçesinde, dün amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı (6) arama çalışmaları sürdürülüyor. İkizi olduğu öğrenilen Ufuk, havadan drone, karandan da arama kurtarma köpekleriyle gece boyunca arandı.
Kırıkhan ilçesinde yaşayan, tarım işçisi Muhammed Tatar, dün ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Bidona su dolduran Mehmet Tatar, bir süre sonra Ufuk'un olmadığını fark etti. Çevrede aramasına rağmen yeğenini bulamayan Tatar, eve dönüp, durumu ailesine anlattı. Aile fertleri, Ufuk'un kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. Ufuk için arama çalışması başlatılırken, ikizi Uğur'un evde kardeşinin bulunmasını ağlayarak, beklediği belirtildi. 
Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp Ufuk Tatar'ı bulmak için gece boyunca arama çalışması yürüttü. Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmalarında drone kullanılarak, bölge havadan tarandı. Bugün sabah saatlerinde de sürdürülen çalışmalarda Ufuk, traktörlerle çıkılan dağlık alanda arandı.
Baba Muhammet Tatar, oğlu Ufuk'un çok az duyduğunu ve konuşma engeli olduğunu belirterek, sağlıklı olarak bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325