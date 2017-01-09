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Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

HATAY'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 4 uzman çavuşun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından  önceden...

Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
HATAY'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 4 uzman çavuşun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından  önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında 4 uzman çavuşun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte Suriye kimliği ile pasaport, 40 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 89 fişek ele geçirildi.
Sorguya alınan şüphelilerin, Reyhanlı İlçesi sınırdan kaçak geçişleri sağlayan şebeke olduğu ileri sürüldü.
 

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