Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

HATAY'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 4 uzman çavuşun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında 4 uzman çavuşun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte Suriye kimliği ile pasaport, 40 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 89 fişek ele geçirildi.

Sorguya alınan şüphelilerin, Reyhanlı İlçesi sınırdan kaçak geçişleri sağlayan şebeke olduğu ileri sürüldü.

