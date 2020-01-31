Hatay'da gemi karaya oturdu (2)

MÜRETTEBATA YEMEK DESTEĞİ

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklenen ve karaya oturan gemide 10 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi. Geminin kurtarılması için fırtına ve sağanağın dinmesinin beklendiği bildirilirken, mürettebata öğle yemeği için kumanya desteğinde bulunuldu.



