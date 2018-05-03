Hatay'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

HATAY'da FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Oraganize Suçlarla Mücadele ekipleri, terör örgütüyle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY'ye ait 4 gaybubet evi tespit etti. Evlere yapılan operasyonda aralarında, örgütün sözde yeni il imamlarının, yeni muhasebe sorumlularının ve büyük bölge talebe mesullerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yüklü miktarda olduğu belirtilen ABD doları ve Türk Lirası'nın yanı sıra örgüte ait çok sayıda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ayrıca yakalanan kişilerin cezaevinde bulunan FETÖ terör örgütü mensuplarının ailelerine maddi yardımda bulundukları da tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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