Hatay'da FETÖ'den 7 tutuklama

Ramazan ÇELİK/ HATAY, () -HATAY merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan, aralarında öğretmen ve işadamlarının da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen öğretmen ve işadamlarına yönelik 3 Şubat'ta yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.