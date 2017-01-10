Hatay'da FETÖ'den 3 tutuklama

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta Hatay merkezli olarak 14 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla 69 kişi gözaltına alındı. Hatay'a getirilen şüphelilerden 16'sı işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Aralarında öğretmen, astsubay ve gardiyanların da bulunduğu 16 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında olan 53 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.