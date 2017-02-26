Hatay'da çuval içinde ceset bulundu

HATAY, () - HATAY’ın merkez Antakya İlçesi Odabaşı Mahallesi’nde sokakta oynayan çocuklar çuval içinde erkek cesedi buldu.

Suriyelilerin çoğunlukta olduğu Odabaşı Mahallesi Samyeli Sitesi yakınında oyun oynayan çocuklar, bir çuval içinde erkek cesedi bulunca, polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çuval içindeki kişinin günler önce öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede 20-25 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset üzerinde darp izlerine rastlandığı belirtildi. Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin soruşturması sürüyor.