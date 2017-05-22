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Hatay'da 6 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Ramazan ÇELİK / HATAY, () - HATAY Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Hatay...

Hatay'da 6 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Ramazan ÇELİK / HATAY, () - HATAY Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen eski öğretmen ve özel güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı alındı. Geçen hafta gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili 2 kişinin ise arandığı bildirildi.

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