Hatay'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

HATAY, () - HATAY Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Amanoslar kırsalında süren operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, Amanoslar kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı süren operasyonlar neticesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
HATAY, () - HATAY Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Amanoslar kırsalında süren operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.