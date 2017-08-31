Hatay'da 3.5 kilo takoz esrar ele geçirildi

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'da bir otomobilde yapılan aramada 3.5 kilo kalıp şekilnde takoz olarak adlandırılan esrar ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Antakya-Reyhanlı Karayolu'nda bir otomobilde arama yaptı. Araçta, 9 paket halinde toplam 3.5 kilogram takoz esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu 37 yaşındaki H.H. gözaltına alındı. Şüpheli H.H. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, polis, Suriye uyruklu bir kişiyi daha yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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