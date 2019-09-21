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Hatay'da 30 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen ve organizatör oldukları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. 3 organizatör mahkemece tutuklandı. İlçeye bağlı Kışlak ve Şenköy Jandarma Karakol Komutanlığı...
GÜVENLİK 20.09.2019, 18:52
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen ve organizatör oldukları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. 3 organizatör mahkemece tutuklandı.
İlçeye bağlı Kışlak ve Şenköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine düzenledikleri operasyonla Suriye sınırından kaçak olarak geçiş yaptığı belirlenen 30 Suriyeliyi yakaladı. Kaçak göçmenler gözaltına alınırken, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının arıdından adliyeye sevk edildi. Organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaçak göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İlçeye bağlı Kışlak ve Şenköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine düzenledikleri operasyonla Suriye sınırından kaçak olarak geçiş yaptığı belirlenen 30 Suriyeliyi yakaladı. Kaçak göçmenler gözaltına alınırken, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının arıdından adliyeye sevk edildi. Organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaçak göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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