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Hatay'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
HATAY'ın Altınözü ilçesinde, sis nedeniyle görüş açısının düşmesi nedeniyle, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Enek Mahallesi'nde...
GÜVENLİK 13.12.2019, 22:11
HATAY'ın Altınözü ilçesinde, sis nedeniyle görüş açısının düşmesi nedeniyle, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Enek Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş açısının düştüğü D-420 yolunda Yusuf Osman Sever yönetimindeki 06 BET 163 plakalı otomobille Cuma Uzun'un kullandığı 31 HJ 968 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ardından başka bir otomobilde, kaz yapan iki araca çarptı. Kazada, otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhittin İşçimen (43), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Enek Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş açısının düştüğü D-420 yolunda Yusuf Osman Sever yönetimindeki 06 BET 163 plakalı otomobille Cuma Uzun'un kullandığı 31 HJ 968 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ardından başka bir otomobilde, kaz yapan iki araca çarptı. Kazada, otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhittin İşçimen (43), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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