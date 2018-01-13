Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde Karadurmuşlu mevkiinde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Yapılan incelemede Fas uyruklu 1'i kadın 2 kişinin, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve Suriye'de çatışmalara katıldıkları saptandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.
Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde Karadurmuşlu mevkiinde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Yapılan incelemede Fas uyruklu 1'i kadın 2 kişinin, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve Suriye'de çatışmalara katıldıkları saptandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.