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Hatay'da 100 bin captagon hap ele geçti 5 kişi gözaltına alındı

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 15 kilo ağırlığında 100 bin uyuşturucu nitelikli captagon hap ele geçirildi. Ekipler merkez...

Hatay'da 100 bin captagon hap ele geçti 5 kişi gözaltına alındı

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 15 kilo ağırlığında 100 bin uyuşturucu nitelikli captagon hap ele geçirildi.
Ekipler merkez Antakya ilçesine bağlı Madenboyu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı. Aramada 100 bin captagon hap ele geçirildi. Yaklaşık 15 kilo ağırlığında olan uyuşturucu haplarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden R.A. tutuklanırken, C.A adli kontrol şartıyla, diğer 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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