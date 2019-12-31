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Hatay'da 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
Hüseyin BOZOK/HATAY, ()- HATAY'da polisin bir motosiklette yaptığı aramada, 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Devlet Hastanesi civarında A.G.'nin...
GÜVENLİK 31.12.2019, 15:49
Hüseyin BOZOK/HATAY, ()- HATAY'da polisin bir motosiklette yaptığı aramada, 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Devlet Hastanesi civarında A.G.'nin kullandığı motosikleti durdurdu. Ekipler, motosiklette yaptığı aramada, 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirdi. A.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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