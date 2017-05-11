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Hatay'a şehit ateşi düştü

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda şehit olan 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez’in memleketi Hatay’ın Kumlu İlçesi'ne ateş düştü. Kumlu'nun...

Hatay'a şehit ateşi düştü

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda şehit olan 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez’in memleketi Hatay’ın Kumlu İlçesi'ne ateş düştü.
Kumlu'nun Akkerpiç Mahallesi'nde oturan baba Hüssün Gücüyetmez’e, oğlunun şehit olduğu haberi askeri yetkililer tarafından verilirken, anne Meyrem Gücüyetmez’in 5 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehidin baba evinin olduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.
Ağrı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görevli olan 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez’in 2 ay önce Tuba Gücüyetmez ile evlendiği ve eşinin de Ağrı’da olduğu belirtildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez’in cenazesi, yarın Ağrı’da düzenlenecek törenin ardından Hatay’a getirilecek ve Kumlu’da törenle toprağa verilecek.

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