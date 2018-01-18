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Hatalı trafik cezası yargıdan döndü

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, ()-ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde işçi emeklisi ressam Osman Arslan'a, 42 yıldan bu yana gitmediği Antalya'dan gelen 95 TL'lik trafik cezası Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından iptal edildi. İşçi emeklisi...

Hatalı trafik cezası yargıdan döndü

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, ()-ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde işçi emeklisi ressam Osman Arslan'a, 42 yıldan bu yana gitmediği Antalya'dan gelen 95 TL'lik trafik cezası Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından iptal edildi.
İşçi emeklisi ressam Osman Arslan'a geçen yıl Eylül ayında hatalı park cezası nedeniyle Antalya’dan 95 TL trafik cezası geldi. Uzun yıllar TIR şoförlüğü yapan ve 1998 yılında emekli olan Osman Arslan, yaklaşık 42 yıldır gitmediği Antalya'dan gelen bu ceza karşısında şok geçirdi.  Arslan, kendisine haksız yere ceza kesildiği gerekçesiyle Ankara Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulundu. Antalya 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen dosyada yapılan inceleme sonrası, kesilen cezanın belgesi ve fotoğrafı bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildi.
Antalya'dan gelen haber sonrası moralinin yerine geldiğini ifade eden Arslan, şöyle dedi:
"42 yıldır hiç gitmediğim Antalya'dan gelen trafik cezası beni üzmüştü. Haksız yere yazılan cezaya Ankara Sulh Mahkemesine itiraz ettim. Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği gönderdiği tebligatta yazılan cezanın bulgusu, belgesi ve fotoğrafları olmadığı için ret etmiş. Haksız hesap Bağdat'tan döndü. Ben cezanın miktarında değilim. Haksız bir yere kesilen cezanın peşindeydim. Mahkeme doğru olanı yapmış. Türk adaletine her zaman güveniyoruz."
Bu arada Arslan, basında 'Arabam Ankara'da, cezası Antalya'dan geliyor' haberinin yer almasının ses getirdiğini sözlerine ekledi.

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