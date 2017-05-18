Hastaneye tabancayla gelen kadın temizlik görevlisini öldürdü

KARS, () - KARS Harakani Devlet Hastanesi'nde temizlik görevli Erkan E., hastaneye gelen evli ve 3 çocuk annesi Ebru İ. tarafından tabancayla öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Harakani Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Ebru İ. hastaneye gelerek, temizlik işçisi Erkan E.'nin görevli olduğu Göğüs Hastalıkları Servisinde bulunan kat görevlileri odasına girdi. Ebru İ. yanında getirdiği tabanca ile burada Erkan E.'ye 8 el ateş etti. Evli ve bir çocuk babası Erkan E. vücuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından kaçan Ebru İ., olaydan yarım sonra eşi Fikret İ. ile birlikte Kazım Paşa Polis Merkezine giderek teslim oldu. Erkan E.'yi vurduğu tabancayı da yanında getiren Ebru İ. ve eşi Fikret İ. sorguya alındı.

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