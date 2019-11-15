Son Dakika
'YETKİLİ SERVİSİZ' DİYEREK BEYAZ EŞYA ÇALAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - (depodaki eşyaların görüntüleriyle)
İSTANBUL - (ÖZEL)- ERGENEKON DAVASINA BAKAN ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi
AYDIN'da, arkadaşları ile içki içip eğlendikleri sırada fenalaşan Mehmet Bozkurt (30), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Köşk ilçesinde,...
GÜVENLİK 15.11.2019, 12:33
AYDIN'da, arkadaşları ile içki içip eğlendikleri sırada fenalaşan Mehmet Bozkurt (30), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.
Köşk ilçesinde, evli ve 1 kız çocuk babası Mehmet Bozkurt, dün akşam bir grup arkadaşı ile buluşup, içki içip eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde aniden fenalaşan Bozkurt, arkadaşları tarafından otomobille 12 Ambulans İstasyonu'na ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Bozkurt'u ambulansa alıp, Köşk Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Ambulansta da müdahaleye devam edilirken, Bozkurt, hastaneye ulaşamadan yolda yaşamını yitirdi. Bozkurt'un ani ölümü, ailesi, yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu.
Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Bozkurt'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Köşk ilçesinde, evli ve 1 kız çocuk babası Mehmet Bozkurt, dün akşam bir grup arkadaşı ile buluşup, içki içip eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde aniden fenalaşan Bozkurt, arkadaşları tarafından otomobille 12 Ambulans İstasyonu'na ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Bozkurt'u ambulansa alıp, Köşk Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Ambulansta da müdahaleye devam edilirken, Bozkurt, hastaneye ulaşamadan yolda yaşamını yitirdi. Bozkurt'un ani ölümü, ailesi, yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu.
Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Bozkurt'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:45
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6