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Hastaneye ilaç götüren araca otomobil çarptı: 2 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde devlet hastanesine ilaç götüren hafif ticari araç otomobilin çarpması sonucu devrildi. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza, Gölcük Atatürk Bulvarı üzerinde...

Hastaneye ilaç götüren araca otomobil çarptı: 2 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde devlet hastanesine ilaç götüren hafif ticari araç otomobilin çarpması sonucu devrildi. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Kaza, Gölcük Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sercan Şimşek yönetimindeki 41 GD 130 plakalı otomobil, Gölcük Devlet Hastanesi'ne ait olan ve ilaç götüren Şener Tırpan yönetimindeki 41 GR 089 plakalı hafif ticari araca çarptı. Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Şener Tırpan ile aynı araçta bulunan Hakan Patlar hafif yaralandı.
Gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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