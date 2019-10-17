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Hastaneye gitmek için evden çıktı, 4 gündür kayıp
ADIYAMAN’da 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan 8 çocuk babası Halil Özen'den (65), 4 gündür haber alınamıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve görme engelli olduğu için kornea nakli yapılan Halil Özen, 4 gün önce kontrol...
GÜVENLİK 17.10.2019, 12:07
ADIYAMAN’da 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan 8 çocuk babası Halil Özen'den (65), 4 gündür haber alınamıyor.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve görme engelli olduğu için kornea nakli yapılan Halil Özen, 4 gün önce kontrol amaçlı 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak eve dönmeyen ve telefonları kapalı olan Özen'in yakınları durumu polise bildirdi. Aile, 4 gündür bulunamayan Halil Özen’in hayatından endişe ediyor. Kadriye Özen (60), eşi Halil Özen ile sabah evden birlikte çıktıklarını ve daha sonrasında hiç haber alamadığını belirterek şunları dedi: "Eşim ile sabah beraber çıktık evden. Ben pazara gidecektim o da hastaneye kontrole gitti. Birkaç saat sonra aradığımda telefonu çaldı konuştuk, 'sıra bekliyorum sen öğlen yemeğini yiyebilirsin' dedi. Bir iki saat daha bekledik aradığımızda telefonu kapalıydı. Ulaşamadık. Hastaneye gittik sordurduk ama hastaneye gitmemiş. 4 gündür eşim kayıp sesimizi duyuyorsa onu çok özledik. Eğer zor durumda ise bize ulaşsın. Kimseden şüphelenmiyoruz zaten evden çıkarken üzerinde çok para yoktu hayatından endişe ediyoruz."
Şehir dışından babasının kaybolduğunu öğrenince Adıyaman'a gelen Hüseyin Özen ise, "Ben il dışında çalıştığım için hastaneye gideceği günün akşamı telefonda konuştuk. Hastaneye gidiyorum deyip evden çıkmış. 4 gündür haber alamıyoruz kendisinden perişan durumdayız. Tanıdık tanımadık herkese babamı bulmaları için haber salıyoruz. Biz kendi halimizde bir aileyiz kimse ile husumetimiz, kavgamız yok. Babam ilk defa kayboluyor artık hayatından endişe ediyoruz. Görenler olursa Allah rızası için bizimle veya polis ekipleri ile irtibata geçsinler. Babamı çok özledik eğer bizi seviyorsa evine dönsün, yıkık ve bitkin durumdayız" dedi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve görme engelli olduğu için kornea nakli yapılan Halil Özen, 4 gün önce kontrol amaçlı 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak eve dönmeyen ve telefonları kapalı olan Özen'in yakınları durumu polise bildirdi. Aile, 4 gündür bulunamayan Halil Özen’in hayatından endişe ediyor. Kadriye Özen (60), eşi Halil Özen ile sabah evden birlikte çıktıklarını ve daha sonrasında hiç haber alamadığını belirterek şunları dedi: "Eşim ile sabah beraber çıktık evden. Ben pazara gidecektim o da hastaneye kontrole gitti. Birkaç saat sonra aradığımda telefonu çaldı konuştuk, 'sıra bekliyorum sen öğlen yemeğini yiyebilirsin' dedi. Bir iki saat daha bekledik aradığımızda telefonu kapalıydı. Ulaşamadık. Hastaneye gittik sordurduk ama hastaneye gitmemiş. 4 gündür eşim kayıp sesimizi duyuyorsa onu çok özledik. Eğer zor durumda ise bize ulaşsın. Kimseden şüphelenmiyoruz zaten evden çıkarken üzerinde çok para yoktu hayatından endişe ediyoruz."
Şehir dışından babasının kaybolduğunu öğrenince Adıyaman'a gelen Hüseyin Özen ise, "Ben il dışında çalıştığım için hastaneye gideceği günün akşamı telefonda konuştuk. Hastaneye gidiyorum deyip evden çıkmış. 4 gündür haber alamıyoruz kendisinden perişan durumdayız. Tanıdık tanımadık herkese babamı bulmaları için haber salıyoruz. Biz kendi halimizde bir aileyiz kimse ile husumetimiz, kavgamız yok. Babam ilk defa kayboluyor artık hayatından endişe ediyoruz. Görenler olursa Allah rızası için bizimle veya polis ekipleri ile irtibata geçsinler. Babamı çok özledik eğer bizi seviyorsa evine dönsün, yıkık ve bitkin durumdayız" dedi.
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