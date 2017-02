'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıkan kadın 2 aydır kayıp

ANKARA'nın Çubuk İlçesi'nde, 24 Aralık 2016 tarihinde, kızına "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrılan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Birsen Ersoy'dan haber alınamıyor. Ersoy'un, evdeki 50 bin TL para, 40 bilezik ve 40 çeyrek altını da alıp yanında götürdüğü belirtildi.

Çubuk'un Cumhuriyet Mahallesi, Fidanlık Sokak'ta oturduğu evden 24 Aralık 2016 Cumartesi günü öğleden sonra, 14 yaşındaki kızı Büşra'ya "Ben hastaneye gidiyorum" dedi. Ersoy, kızını öpüp, "Bana bir şey olursa, kardeşine iyi bak. Babana da söyle, size iyi baksın" dedi. Ancak Birsen Ersoy eve dönmedi. Eşini her yerde arayıp ulaşamayan hayvancılık yapan 40 yaşındaki Niyazi Ersoy, polise başvurdu. Birsen Ersoy'un kızı Büşra ile 9 yaşındaki oğlu Muhammed Can da annelerinin eve dönmesini istiyor.

Niyazi Ersoy, eşinin hayatından endişe duyduğunu belirterek, "Eşim, kızıma 'Hastaneye gideceğim' diye evden çıkıyor. Giderken de 50 bin TL nakit para, 40 bilezik, 40 çeyrek altını alıp gidiyor. Eşimin hiçbir maddi sıkıntısı yoktu. Kendisine bir tokat bile vurmadım. Bütün her yeri aradık, en son Esenboğa Havalimanı'nda görülüyor. 200 bin lira değerinde olan altın ve paralar için onu kandırmış olabilirler. Bize haber versin, çocuklarının başına gelsin, gören ve duyanların haber vermesini istiyorum" dedi.

Polis, Birsen Ersoy'un Esenboğa Havalimanı'ndan Antalya uçağına bindiği tespit edildi.



FOTOĞRAFLI