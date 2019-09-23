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Hastaneye giderken kazada öldü
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle özel hastaneye gitmek için yola çıkan Firdevs Tokatlı (69), yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 14.00 sıralarında Müftü Mahallesi'nde...
GÜVENLİK 23.09.2019, 17:40
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle özel hastaneye gitmek için yola çıkan Firdevs Tokatlı (69), yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Firdevs Tokatlı, rahatsızlığı nedeniyle tedavi için özel hastaneye gittiği sırada Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmek istedi. Firdevs Tokatlı'ya yoldan geçtiği sırada Tülay B. yönetimindeki 67 UC 268 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Firdevs Tokatlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için gideceği özel hastaneye kaldırıldı. Firdevs Tokatlı, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Tülay B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Firdevs Tokatlı, rahatsızlığı nedeniyle tedavi için özel hastaneye gittiği sırada Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmek istedi. Firdevs Tokatlı'ya yoldan geçtiği sırada Tülay B. yönetimindeki 67 UC 268 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Firdevs Tokatlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için gideceği özel hastaneye kaldırıldı. Firdevs Tokatlı, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Tülay B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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