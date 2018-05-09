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Hastanenin çatısından atlayarak intihar etti

ÇORUM'da tutuklu bulunduğu L Tipi Kapalı Cezaevi'nden İskilip Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'na nakledilen Oğuzhan Ü. (45), cezaevine teslim edilmeden önce rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanenin çatısından atlayarak intihar etti. Çorum...

Hastanenin çatısından atlayarak intihar etti
ÇORUM'da tutuklu bulunduğu L Tipi Kapalı Cezaevi'nden İskilip Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'na nakledilen Oğuzhan Ü. (45), cezaevine teslim edilmeden önce rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanenin çatısından atlayarak intihar etti.
Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kasten adam öldürme suçundan tutuklu bulunan Oğuzhan Ü. (45), İskilip Açık Cezaevi infaz Kurumu'na nakledildi. Cezaevine teslim edilmeden önce Oğuzhan Ü., kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada, iddiaya göre Oğuzhan Ü., 7 katlı hastanenin çatısına çıkıp, kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.
Olay yerinde yapılan inceleme ardından Ünsal’ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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