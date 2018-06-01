Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 3...
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı

Hastaneden rapor almak isteyenleri dolandıran 2 kişi tutuklandı

İZMİR'de, hastaneden engelli sağlık kurulu raporu almak isteyen vatandaşları, kendilerinin söz konusu rapor için iş takipçiliği yaptıklarını söyleyerek dolandıran M.H. ve A.C.H., yakalanıp, tutuklandı. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele...

Hastaneden rapor almak isteyenleri dolandıran 2 kişi tutuklandı
İZMİR'de, hastaneden engelli sağlık kurulu raporu almak isteyen vatandaşları, kendilerinin söz konusu rapor için iş takipçiliği yaptıklarını söyleyerek dolandıran M.H. ve A.C.H., yakalanıp, tutuklandı.
İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nden 'engelli sağlık kurulu raporu' almak isteyen 6 kişiden, kendilerinin bu konuda iş takipçiliği yaptıklarını söyleyerek, 1000 ila 13 bin TL arasında para aldıkları tespit edilen M.H. ve A.C.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. M.H. ve A.C.H. düzenlenen operasyonla yakalanırken, her iki şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, birçok kişiye ait vekaletname ve sahte belgeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325