Hastaneden kaçırılan cezaevi firarisi olayında gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, adli muayene için götürüldüğü hastanede, yakınları tarafından kaçırılırken polis ekiplerince omzundan vurulan ve yarasının tedavisi için götürüldüğü başka hastanede yakalanan, hakkında 26 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari Serdar Katipoğlu'nun (31) tedavisi sürdüğü bildirildi. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltı sayısı 7'ye yükselirken, polis ekipleri sayının artabileceğini belirtti.​Olay, iki gün önce saat 17.00 sıralarında Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 26 yıl 11 ay 20 gün hapis ve 125 bin TL adli para cezası olan, ayrıca 22 ayrı yakalama kararıyla aranan cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu, cuma günü gece yarısı, polisin Turan Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla kovalamaca sonucu yakalandı. Katipoğlu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Manisa E Tipi Cezaevi'ne gönderilen Katipoğlu, önce adli muayenesi için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık raporu alınan Katipoğlu, hastaneden çıkarılırken, bahçede aralarında kardeşlerinin de olduğu yaklaşık 10 kişilik bir grup tarafından kaçırılmak istendi. Katipoğlu'nun yakınları ve polis arasında arbede çıktı. Polis, saldırganları uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Ancak yakınları uyarı ateşine aldırış etmedi. Polis, yakınlarının kaçırmaya çalıştığı Katipoğlu'nu etkisiz hale getirmek için tabancayla omzundan vurdu.HASTANEYE GÖTÜRÜLÜNCE YAKALANDIKatipoğlu yaralı halde yakınları tarafından otomobile bindirilip, bölgeden kaçırılarak, Manisa'daki özel hastaneye götürüldü. İddiaya göre, Katipoğlu burada tedavi ettirilemedi. Bunun üzerine yakınları Katipoğlu'nu Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne götürürken, polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı Katipoğlu'nun hastanede tedavi ettirileceğini değerlendiren polis, hastaneler önünde önlem aldı. Polis, Katipoğlu ve kendisini kaçırmaya çalışan yakınlarından 3'ünü yakaladı. Katipoğlu, polis gözetiminde hastanede tedaviye alındı.4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIKatipoğlu'nun hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarda kaçırma olayına karışan 4 kişi daha tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Olaya karıştıkları belirlenen diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.