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Hastaneden firar etti sanılan mahkum cezaevine gitmiş

Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta hastaneden firar ettiği ileri sürülen alzhaimer hastası mahkum 70 yaşındaki Hüseyin Bulut'un kaldığı cezaevine gittiği ortaya çıktı. Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Alzhaimer...

Hastaneden firar etti sanılan mahkum cezaevine gitmiş

Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta hastaneden firar ettiği ileri sürülen alzhaimer hastası mahkum 70 yaşındaki Hüseyin Bulut'un kaldığı cezaevine gittiği ortaya çıktı.
Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Alzhaimer hastası mahkum Hüseyin Bulut, tedavisi için gardiyanlar eşliğinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gardiyanlar, hastanede tedavi için sıra beklerken Hüseyin Bulut'u kaybetti. Mahkumu bulamayan gardiyanlar polise haber verdi. Polis ve jandarma ekipleri, hastane ve çevresinde arama yaptı. Ancak mahkum bulunamadı.
Yaklaşık 1 saat sonra Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan hastaneye gelen bilgide, Bulut'un cezaevine döndüğü bildirildi. Bulut'un, minibüse binerek kaldığı cezaevine gittiği belirtildi. Polis olayla ilgili tutanak tuttu.
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