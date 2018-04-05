Hastanedeki yangın havadan görüntülendi

Ali AKSOYER - İSTANBUL,()
GAZİOSMANPAŞA'DAKİ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın havadan da görüntülendi. Görüntülerde hastanenin dış cephesinde büyük bölümünün yandığı görülüyor.
FOTOĞRAFLI
Ali AKSOYER - İSTANBUL,() GAZİOSMANPAŞA'DAKİ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın havadan da görüntülendi. Görüntülerde hastanenin dış cephesinde büyük bölümünün yandığı görülüyor. FOTOĞRAFLI
05 Nisan 2018 Perşembe 19:23
Ali AKSOYER - İSTANBUL,()
GAZİOSMANPAŞA'DAKİ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın havadan da görüntülendi. Görüntülerde hastanenin dış cephesinde büyük bölümünün yandığı görülüyor.
FOTOĞRAFLI
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