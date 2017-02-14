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Hastanede uyuyan kızı elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da hastanede refakatçi olarak bulunan 22 yaşındaki C.T. adlı kıza uyuduğu sırada elle taciz ettiği iddia edilen 22 yaşındaki Okan G. polis tarafından gözaltına alındı. Olay dün Atakum İlçesi'nde...

Hastanede uyuyan kızı elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da hastanede refakatçi olarak bulunan 22 yaşındaki C.T. adlı kıza uyuduğu sırada elle taciz ettiği iddia edilen 22 yaşındaki Okan G. polis tarafından gözaltına alındı.
Olay dün Atakum İlçesi'nde meydana geldi.  Okan G. amcasının oğluyla birlikte bir süre alkol aldı. Bu sırada rahatsızlanan amcasının oğlunu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine götürdü. Yakını tedavi olurken hastanede dolaşıp, Ortopedi Servisine çıkan şüpheli, bir yakınına refakatçilik yapan C.T.'nin bulunduğu odaya girdikten sonra iddiaya göre uyuyan genç kızı elle taciz etmeye başladı. Durumu fark edip uyanan C.T.'nin çığlık atması sonucu şüpheli katta bulunanlar  tarafından yakalanıp hastanenin güvenlik görevlilerine teslim edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Okan G. bugün 'cinsel taciz' suçundan adliyeye sevk edildi.

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