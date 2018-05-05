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Hastanede saldırıya 3 tutuklama

ADANA'da trafik kazası sonucu götürüldüğü hastanede 4 özel güvenlik görevlisi ve 1 hastane çalışanına saldırdıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı. 3 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında Sefa Uludağ, kontrol amaçlı Seyhan...

Hastanede saldırıya 3 tutuklama
ADANA'da trafik kazası sonucu götürüldüğü hastanede 4 özel güvenlik görevlisi ve 1 hastane çalışanına saldırdıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.
3 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında Sefa Uludağ, kontrol amaçlı Seyhan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Uludağ'ın çok sayıda yakını da kazayı duyunca hastaneye geldi. Acil serviste yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik görevlileri, grubu kalabalık oluşturmamaları için uyardı. Uludağ'ın yakınları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. 4 güvenlik görevlisi ve 1 hastane çalışanının yaralandığı kavgayla ilgili Sefa Uludağ, Erol Yıldız, Abdil Uludağ ve Filiz U. gözaltına alındı.
İfadelerinin ardından adliye çıkartılan 4 şüpheli tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Sefa Uludağ, Abdil Uludağ ile Erol Yıldız tutuklanırken Filiz U., ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.

 

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