Hastanede ölüme 'yanlış teşhis' suçlaması

İZMİR'de, şiddetli karın ağrısı ve idrarını yapamama şikayetiyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürülen 41 yaşındaki Hasan Günay, 'böbrek taşı sancısı çektiği' teşhisiyle bol su içmesi söylenerek evine gönderildi. Ağrının dinmemesi üzerine bölge hastanesine tekrar götürülen Günay, tomografi sırası beklerken fenalaştı ve 7 gün sonra da öldü. Ailesi, yapılan kontrollerde ağrının böbrek taşından değil 12 parmak bağırsağında kirli sıvı sızıntısından kaynaklandığının, karına dolan bu suyun da kalp krizini tetiklediğinin ortaya çıktığını söyledi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Hasan Günay'ın eşi Deniz Günay, sosyal güvenceleri olmadığını ve 3 kızıyla ortada kaldığını belirtti. Türkiye Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreteri Ahmet Erbaycu, gerekli incelemenin başlatıldığını açıkladı.Karşıyaka İlçesi'nde fırında çalışan 41 yaşındaki Hasan Günay, 11 Aralık günü işyerinde aniden fenalaşınca Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki kontrollerde 'böbrek taşı bulunduğu' teşhisi konulup, bol su içmesi tavsiye edilen Hasan Günay evine gönderildi. Öğleden sonra ağrıları daha da şiddetlenen Günay, ikinci kez aynı hastaneye götürüldü, aynı teşhis konuldu, ancak bu kez ağrı kesici ilaç verildi.TOMOGRAFİ SIRASI BEKLERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİİlaçlara rağmen ağrıları dinmeyen Hasan Günay, bir gün sonra 12 Aralık günü Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürüldü. Burada da safra kesesinde taş olabileceği söylendi. Ameliyat riskine karşı aile, yeşil kart sosyal güvencesi nedeniyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne üçüncü kez gitmek zorunda kaldı. Burada doktorlar ilaçlı su verip tomografi için bunu içmesi gerektiğini söyledi. İdrarını yapamadığı için de ayrıca ağrıları bulunan Günay, sancıya rağmen ilaçlı suyu içmeyi sürdürdü. Hastane koridorunda bekledikleri sırada Hasan Günay, fenalaşıp eşinin kucağında bayıldı. Koridordaki ilk müdahaleden sonra acil servise götürülen Hasan Günay'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bu kontroller sırasında ayrıca Günay'ın 12 parmak bağırsağında delik oluştuğu için pis sıvı sızıntısının olduğu, bunun karnına dolduğu, ağrıları da bu nedenle yaşadığı tespit edildi. Hastane görevlileri de, bu sıvı ve neden olduğu ağrı yüzünden Hasan Günay'ın kalp krizi geçirdiği bilgisini aileye verdi.7 GÜN SONRA ÖLDÜ, EŞİ İSYAN ETTİYoğun bakım ünitesinde bir hafta tedavi gören Hasan Günay yaşamını yitirdi. Kemalpaşa İlçesi'nde eşini son yolculuğuna uğurlayan Deniz Günay duygularını şöyle dile getirdi:"Ben eşimin yaşadığı acıyı hatırladıkça isyan ediyorum. Eşim gittiği zaman kan ve idrar tahlili yapmışlar, iğne vurmuşlar. Eve geldi ikinci kez gittik. Aynı şeyleri yaptılar. Eşim koridorda herkes çektiği acıyı görmesine rağmen hiç müdahale edilmeden öylece kıvrandı. Ben doktorlara hastane çalışanlarına söyledim, ama ilaçlı suyu içmek zorunda olduğu söylendi. Zaten idrarını yapamadığı içini çok ağrısı vardı ama bunu istediler. O anlarda da eşim fenalaşıp, başı omzuma düştü. Mavi buton vardı acil durumlar için ona rağmen ekipler zamanında hastane içine bile gelemedi. Eşim bir hafta acılarını çekmeyi sürdürdü. Sonra hayatını kaybetti."KIZLARINI OKULDAN ALDIAcı olay sonrasında, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Deniz Günay, “Evlere temizliğe gidiyordum. Artık onu da yapamıyorum. Sosyal güvencesiz kaldım. Büyük kızımızı ekonomik sıkıntıdan dolayı okuldan almıştık. Şimdi eşimden sonra da aynı sorunu yaşayacağımız için, ortanca kızımı da okuldan alıyorum. Çünkü Çiğli'ye onu gönderemem. Çalışacak. Başka çaremiz kalmadı. Eşimin hesabını sormak için de sonuna kadar mücadele edeceğim. Vicdanen çok rahatsızım yanlarına kalsın istemiyorum."İNCELEME BAŞLATILDIHasan Günay'ın ölümüyle ilgili Türkiye Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreteri Ahmet Erbaycu, açıklama yaptı. Erbaycu, “Olayın aydınlatılması için, inceleme başlatılmış, soruşturma başlatılmış. Böyle bir şikayet olduğu zaman hukuk birimizin mutlaka bir inceleme yapıyor" dedi.

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