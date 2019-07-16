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Hastanede jeneratör yandı

İZMİT'te, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde jeneratör yandı. Hastalar önlem amacıyla bina içerisinde başka bölüme alınırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, İzmit Kabaoğlu Mahallesi'nde bulunan...

Hastanede jeneratör yandı
İZMİT'te, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde jeneratör yandı. Hastalar önlem amacıyla bina içerisinde başka bölüme alınırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, İzmit Kabaoğlu Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morfoloji binasında meydana geldi. Binanın bodrum katında bulunan jeneratörlerin birinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Jeneratör odasından yükselen dumanları gören personel, yangın söndürücülerle ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, bodrum katını saran dumanın tahliyesi yapıldı. Ayrıca, yangının başlamasının hemen ardından hematoloji bölümünde yatan 27 hastanın tedbir amacıyla hastane ana binasına nakledildiği öğrenildi. Hastalar yangının söndürülmesinin ardından odalarına döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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