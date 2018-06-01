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Hastanede hasta gibi davranıp yankesicilik yaptı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan Aziz K., yakalandı. Aziz K.'nin, hasta gibi davranarak hastanede dolaştığı, topallayarak yürüdüğü güvenlik kamerası...

Hastanede hasta gibi davranıp yankesicilik yaptı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan Aziz K., yakalandı. Aziz K.'nin, hasta gibi davranarak hastanede dolaştığı, topallayarak yürüdüğü güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.
Polisi alarma geçiren olay, çarşamba günü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Tedavi için hastaneye gelen B.U., cebinden 200 liranın çalınması üzerine şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, şüphelinin, çok sayıda suçtan kaydı bulunan Aziz K. olduğu belirlendi. Polis, Aziz K.'yi operasyonla yakaladı. Aziz K. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, Aziz K.'nin hasta gibi davranarak hastane içinde dolaştığı, topallayarak yürüdüğü görülüyor.

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